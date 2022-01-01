Добро пожаловать в интернет-магазин Santechnika Torg

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Скидки недели
-24%
Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4399-66, черный
Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4399-66, черный
 
Производитель: Gappo
Цвет: чёрный
 
 
 

9 300 12 303
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 12
Купить в 1 клик
Хит!
-18%
Унитаз-компакт Belbagno Lounge с сиденьем микролифт
Унитаз-компакт Belbagno Lounge с сиденьем микролифт
 
Производитель: Belbagno
Цвет: белый
Глубина: 61 см
Ширина: 34.5 см
Высота: 80 см

14 800 18 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 15
Купить в 1 клик
-32%
Смеситель для раковины Noken Round, черный
Смеситель для раковины Noken Round, черный
 
Производитель: Noken
Цвет: чёрный
 
 
 

29 900 43 899
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 10
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
-37%
Инсталляция для унитаза Grohe Rapid SL38772001, комплект 3 в 1, хром
Инсталляция для унитаза Grohe Rapid SL38772001, комплект 3 в 1, хром
 
Производитель: Grohe
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см
 

16 500 26 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 24
Купить в 1 клик
-19%
Система обратного осмоса Аквафор DWM-101S Морион в комплекте с краном
Система обратного осмоса Аквафор DWM-101S Морион в комплекте с краном
 
Производитель: Аквафор
 
 
 
 

12 900 16 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 6
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
Система инсталляции для унитаза Grohe SL38772001 с бронзовой кнопкой смыва
Система инсталляции для унитаза Grohe SL38772001 с бронзовой кнопкой смыва
 
Производитель: Grohe
Цвет: бронза
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см

22 900
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 8
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
-24%
Система инсталляции для унитаза Grohe SL 38811KF0, с черной кнопкой смыва
Система инсталляции для унитаза Grohe SL 38811KF0, с черной кнопкой смыва
 
Производитель: Grohe
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см
 

21 200 28 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 9
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
-30%
Система инсталляции для унитаза Grohe Solido SL38811000 клавиша хром
Система инсталляции для унитаза Grohe Solido SL38811000 клавиша хром
 
Производитель: Grohe
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см
 

16 700 24 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 27
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
Система инсталляции для унитаза Grohe Rapid SL38772001, сатин/никель
Система инсталляции для унитаза Grohe Rapid SL38772001, сатин/никель
 
Производитель: Grohe
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см
 

22 200
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 17
Купить в 1 клик
-21%
Система инсталляции для унитазов Geberit UP100 111.153.00.1 + комплект крепления для инсталляций Geberit Duofix 111.839.00.1 + кнопка смыва Geberit Delta 115.105.46.1 сатин
Система инсталляции для унитазов Geberit UP100 111.153.00.1 + комплект крепления для инсталляций Geberit Duofix 111.839.00.1 + кнопка смыва Geberit Delta 115.105.46.1 сатин
 
Производитель: Geberit
Глубина: 18 см
Ширина: 50 см
 
 

28 500 36 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
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-23%
Инсталляция для унитаза Geberit Duofix DELTA UP100 111.170.00.1 с креплением +Кнопка смыва Geberit Delta 51 115.105.DW.1 черная глянцевая
Инсталляция для унитаза Geberit Duofix DELTA UP100 111.170.00.1 с креплением +Кнопка смыва Geberit Delta 51 115.105.DW.1 черная глянцевая
 
Производитель: Geberit
Цвет: чёрный
Глубина: 18 см
Ширина: 50 см
 

29 900 39 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
Купить в 1 клик
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix Delta 458.128.21.1 4 в 1 с квадратной кнопкой смыва, хром
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix Delta 458.128.21.1 4 в 1 с квадратной кнопкой смыва, хром
 
Производитель: Geberit
Глубина: 18 см
Ширина: 50 см
 
 

27 900
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 5
Купить в 1 клик
-37%
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 без кнопки
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 без кнопки
 
Производитель: Geberit
 
 
 
 

19 500 31 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
Купить в 1 клик
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP100 458.103.00.1+Кнопка смыва Geberit Delta 51115.105.46.1 хром матовый
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP100 458.103.00.1+Кнопка смыва Geberit Delta 51115.105.46.1 хром матовый
 
 
 
 
 
 

30 900
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 3
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Система инсталляции для унитазов Geberit UP100 111.153.00.1 с комплектом крепления для инсталляций Geberit Duofix 111.839.00.1 + кнопка смыва Geberit Delta 21 115.125.21.1 хром
Система инсталляции для унитазов Geberit UP100 111.153.00.1 с комплектом крепления для инсталляций Geberit Duofix 111.839.00.1 + кнопка смыва Geberit Delta 21 115.125.21.1 хром
 
Производитель: Geberit
Глубина: 18 см
Ширина: 50 см
 
 

23 990
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 6
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-50%
Кнопка для инсталяции Grohe 38732000, хром
Кнопка для инсталяции Grohe 38732000, хром
 
Производитель: Grohe
Цвет: хром
 
 
 

4 290 8 630
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
Система инсталляции K440925, панель смыва черный матовый, круглая кнопка
Система инсталляции K440925, панель смыва черный матовый, круглая кнопка
 
Производитель: ***
Глубина: 15 см
Ширина: 500 см
Высота: 112 см
 

24 200
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-68%
Система инсталляции 440920, с белой панелью смыва, круглая кнопка
Система инсталляции 440920, с белой панелью смыва, круглая кнопка
 
Производитель: ***
Глубина: 15 см
Ширина: 500 см
Высота: 112 см
 

10 090 32 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 6
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-44%
Система инсталляции 4 в 1, 9400413, с белой панелью смыва, квадратная кнопка
Система инсталляции 4 в 1, 9400413, с белой панелью смыва, квадратная кнопка
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

16 000 28 400
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 8
Купить в 1 клик
-44%
Застенный модуль для установки подвесного унитаза 9400407 (h = 1120 мм) в комплекте с крепежами
Застенный модуль для установки подвесного унитаза 9400407 (h = 1120 мм) в комплекте с крепежами
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

16 000 28 400
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 3
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-31%
Инсталляция Base K9400412 4 в 1 с панелью смыва, для подвесного унитаза, хром
Инсталляция Base K9400412 4 в 1 с панелью смыва, для подвесного унитаза, хром
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

16 200 23 625
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 7
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-27%
Подвесной унитаз Belbagno UNO BB3105CHR/SC в комплекте с сиденьем, безободковый, с микролифтом
Подвесной унитаз Belbagno UNO BB3105CHR/SC в комплекте с сиденьем, безободковый, с микролифтом
 
Производитель: Belbagno
Цвет: белый
Глубина: 48 см
Ширина: 36 см
Высота: 36 см

10 200 14 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 5
Купить в 1 клик
Подвесной унитаз CeramicaNova CN3001, безободковый, с микролифтом
Подвесной унитаз CeramicaNova CN3001, безободковый, с микролифтом
 
Производитель: CeramicaNova
Цвет: белый
Глубина: 49 см
Ширина: 37 см
Высота: 34 см

16 850
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 3
Купить в 1 клик
АКЦИЯ
Унитаз подвесной, безободковый Zandini Garda Z19-05
Унитаз подвесной, безободковый Zandini Garda Z19-05
 
Производитель: ZANDINI
Цвет: белый
Ширина: 360 мм
Глубина: 515 мм
Высота: 315 мм

14 400
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 6
Купить в 1 клик
АКЦИЯ !!!
-18%
Инсталляция для унитаза Grohe Rapid SL38772001, комплект 3 в 1, белый (матовый, глянец)
Инсталляция для унитаза Grohe Rapid SL38772001, комплект 3 в 1, белый (матовый, глянец)
 
Производитель: Grohe
Цвет: белый
Глубина: 23 см
Ширина: 50 см
Высота: 113 см

23 000 28 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 23
Купить в 1 клик
-42%
Застенный модуль для установки подвесного унитаза 9400401 в комплекте с крепежами
Застенный модуль для установки подвесного унитаза 9400401 в комплекте с крепежами
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

15 600 27 000
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
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-14%
Инсталляция spring S955202 4 в 1 с клавишей смыва, черный матовый с хромированными вставками
Инсталляция spring S955202 4 в 1 с клавишей смыва, черный матовый с хромированными вставками
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

21 500 24 985
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 3
Купить в 1 клик
Система инсталляции для унитазов Geberit Omega 12 111.003.00.1 без кнопки
Система инсталляции для унитазов Geberit Omega 12 111.003.00.1 без кнопки
 
Производитель: Geberit
 
 
 
 

37 900
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
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РАСПРОДАЖА!!!
-39%
Унитаз подвесной Alcora Nube, с сиденьем полипропилен
Унитаз подвесной Alcora Nube, с сиденьем полипропилен
 
Производитель: Alcora
Цвет: белый
Глубина: 590 мм
Высота: 405 мм
 

7 900 13 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-46%
Смеситель для кухни с гибким изливом на магните WASSERZIMMER ZM4011Q оружейная сталь
Смеситель для кухни с гибким изливом на магните WASSERZIMMER ZM4011Q оружейная сталь
 
Производитель: WASSERZIMMER
Цвет: графит
Высота: 570 мм
 
 

6 500 12 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-47%
Смеситель для кухни с гибким изливом WASSERZIMMER ZM4010Q оружейная сталь
Смеситель для кухни с гибким изливом WASSERZIMMER ZM4010Q оружейная сталь
 
Производитель: WASSERZIMMER
Цвет: графит
Высота: 570 мм
 
 

6 400 12 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-43%
Смеситель для кухни с гибким изливом WASSERZIMMER ZM6010H сатин
Смеситель для кухни с гибким изливом WASSERZIMMER ZM6010H сатин
 
Производитель: WASSERZIMMER
Цвет: сатин
Высота: 570 мм
 
 

6 300 11 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-48%
Смеситель для кухни с гибким изливом на магните WASSERZIMMER ZM6011B сатин
Смеситель для кухни с гибким изливом на магните WASSERZIMMER ZM6011B сатин
 
Производитель: WASSERZIMMER
Цвет: сатин
Высота: 570 мм
 
 

6 200 12 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-14%
Комплект spring для установки подвесного унитаза с панелью смыва spring R панель смыва хром глянцевая S955101
Комплект spring для установки подвесного унитаза с панелью смыва spring R панель смыва хром глянцевая S955101
 
Производитель: ***
Цвет: хром
Глубина: 15 см
Ширина: 500 см
Высота: 112 см

21 800 25 460
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
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Кухонная мойка ULGRAN Forte 505 односекционная, уголь
Кухонная мойка ULGRAN Forte 505 односекционная, уголь
 
Производитель: Ulgran
Цвет: чёрный
Глубина: 505 мм
Ширина: 505 мм
Высота: 210 мм

8 730 8 966
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
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-16%
Фильтр обратного осмоса atoll A-550m STDA с минерализатором
Фильтр обратного осмоса atoll A-550m STDA с минерализатором
 
Производитель: Atoll
 
 
 
 

13 500 16 000
Нашли дешевле, снизим цену!
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-62%
Душевая стойка Hansgrohe Crometta S 240 1jet Showerpipe 27267000 с термостатом
Душевая стойка Hansgrohe Crometta S 240 1jet Showerpipe 27267000 с термостатом
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

38 450 100 318
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
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-38%
Душевая система hansgrohe Crometta Е 240 1jet Showerpipe с термостатом 27271000, хром
Душевая система hansgrohe Crometta Е 240 1jet Showerpipe с термостатом 27271000, хром
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

39 450 63 740
Нашли дешевле, снизим цену!
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Инсталляция для унитазов spring (S955201) 4 в 1 со смывным бачком и с прямоугольный кнопкой смыва хром глянцевая
Инсталляция для унитазов spring (S955201) 4 в 1 со смывным бачком и с прямоугольный кнопкой смыва хром глянцевая
 
Производитель: ***
Глубина: 16 см
Высота: 112 см
 
 

22 500
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 4
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Смеситель для кухни, с гибким изливом, HANSEN HN15080PP сатин
Смеситель для кухни, с гибким изливом, HANSEN HN15080PP сатин
 
Производитель: Hansen
Цвет: сатин
 
 
 

6 100
Нашли дешевле, снизим цену!
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-21%
Смеситель hansgrohe Logis для ванны 71400000, хром
Смеситель hansgrohe Logis для ванны 71400000, хром
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

12 670 16 120
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
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-38%
Смеситель hansgrohe Logis для раковины со средним изливом + донный клапан 71100000, хром
Смеситель hansgrohe Logis для раковины со средним изливом + донный клапан 71100000, хром
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

10 790 17 350
Нашли дешевле, снизим цену!
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Купить в 1 клик
-22%
Смеситель hansgrohe Logis 190 для раковины 71090000, с высоким изливом, хром
Смеситель hansgrohe Logis 190 для раковины 71090000, с высоким изливом, хром
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

13 821 17 640
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-43%
Смеситель hansgrohe Logis 70 для раковины с донным клапаном 71070000, хром
Смеситель hansgrohe Logis 70 для раковины с донным клапаном 71070000, хром
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

8 120 14 290
Нашли дешевле, снизим цену!
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-39%
Подвесной безободковый унитаз с сиденьем микролифт Geberit Smyle Square 500.683.00.2
Подвесной безободковый унитаз с сиденьем микролифт Geberit Smyle Square 500.683.00.2
 
Производитель: Geberit
Цвет: белый
Глубина: 54 см
Ширина: 35 см
Высота: 37.6 см

29 400 48 540
Нашли дешевле, снизим цену!
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-36%
Душевой лоток (704353) Viega Advantix Vario Set 300-1200 мм с опорами, с матовой решеткой (полный комплект)
Душевой лоток (704353) Viega Advantix Vario Set 300-1200 мм с опорами, с матовой решеткой (полный комплект)
 
Производитель: VIEGA
Глубина: 110 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 150 мм
 

31 000 48 720
Нашли дешевле, снизим цену!
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-28%
Душевой лоток (704360) Viega Advantix Vario Set 300-1200 мм с опорами, с глянцевой решеткой (полный комплект)
Душевой лоток (704360) Viega Advantix Vario Set 300-1200 мм с опорами, с глянцевой решеткой (полный комплект)
 
Производитель: VIEGA
Глубина: 110 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 150 мм
 

31 000 42 900
Нашли дешевле, снизим цену!
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-46%
Система инсталляции для унитазов с креплениями и клавишей смыва Viega Prevista Dry 792831
Система инсталляции для унитазов с креплениями и клавишей смыва Viega Prevista Dry 792831
 
Производитель: VIEGA
 
 
 
 

20 890 38 900
Нашли дешевле, снизим цену!
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-28%
Система инсталляции для унитазов Now 9400414 4 в 1 с кнопкой смыва, черный матовый
Система инсталляции для унитазов Now 9400414 4 в 1 с кнопкой смыва, черный матовый
 
Производитель: ***
 
 
 
 

17 990 25 100
Нашли дешевле, снизим цену!
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-37%
Душевой лоток linus 15103070 под плитку, 2 в 1 оборачиваемая, с комбинированным затвором
Душевой лоток linus 15103070 под плитку, 2 в 1 оборачиваемая, с комбинированным затвором
 
Производитель: ***
Цвет: хром
Ширина: 70 см
 
 

25 700 40 500
Нашли дешевле, снизим цену!
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-47%
Душевая система Hansgrohe Crometta с термостатом E 240 1jet Showerpipe 27298000
Душевая система Hansgrohe Crometta с термостатом E 240 1jet Showerpipe 27298000
 
Производитель: Hansgrohe
Цвет: хром
 
 
 

61 000 114 700
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-31%
Душевой лоток linus 15103080 под плитку, 2 в 1 оборачиваемая
Душевой лоток linus 15103080 под плитку, 2 в 1 оборачиваемая
 
Производитель: ***
Цвет: хром
Ширина: 80 см
 
 

27 900 40 500
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Смеситель для кухни, с гибким изливом, OUTE T60003BL-5 сатин
Смеситель для кухни, с гибким изливом, OUTE T60003BL-5 сатин
 
Производитель: Oute
Цвет: сатин
 
 
 

7 900
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Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix 458.128.11.1 4 в 1 с квадратной кнопкой смыва, белый
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix 458.128.11.1 4 в 1 с квадратной кнопкой смыва, белый
 
Производитель: Geberit
Глубина: 18 см
Ширина: 50 см
 
 

27 500
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-36%
Смеситель для раковины Grohe Eurosmart Cosmopolitan 23327000
Смеситель для раковины Grohe Eurosmart Cosmopolitan 23327000
 
Производитель: Grohe
Цвет: хром
 
 
 

11 350 17 670
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-32%
Душевой трап (лоток) Linus 15103090 2 в 1 90 см
Душевой трап (лоток) Linus 15103090 2 в 1 90 см
 
Производитель: ***
Цвет: хром
Ширина: 80 см
 
 

27 500 40 500
Нашли дешевле, снизим цену!
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-34%
Клавиша смыва Grohe 38732GNO матовое золото
Клавиша смыва Grohe 38732GNO матовое золото
 
Производитель: Grohe
 
 
 
 

5 700 8 700
Нашли дешевле, снизим цену!
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-39%
Клавиша смыва Grohe 38732WMO белый матовый
Клавиша смыва Grohe 38732WMO белый матовый
 
Производитель: Grohe
Цвет: белый
 
 
 

5 300 8 630
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-33%
Клавиша смыва Grohe 38732KF0 черный матовый
Клавиша смыва Grohe 38732KF0 черный матовый
 
Производитель: Grohe
Цвет: чёрный
 
 
 

5 800 8 630
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-32%
Клавиша смыва Grohe 38732GL0 золото глянец
Клавиша смыва Grohe 38732GL0 золото глянец
 
Производитель: Grohe
Цвет: золотой
 
 
 

5 900 8 630
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-32%
Клавиша смыва Grohe 38732EN0 никель
Клавиша смыва Grohe 38732EN0 никель
 
Производитель: Grohe
Цвет: никель
 
 
 

5 900 8 630
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель М-9 В/П (скоба)
Полотенцесушитель М-9 В/П (скоба)
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

2 988 ... 12 401
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 24
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Полотенцесушитель М-9 В/П (скоба) электрический
Полотенцесушитель М-9 В/П (скоба) электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

9 724 ... 15 369
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 25
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Полотенцесушитель М-7 В/П (трапеция) электрический
Полотенцесушитель М-7 В/П (трапеция) электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

9 724 ... 15 369
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 11
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Полотенцесушитель М-8 (трапеция групповая)
Полотенцесушитель М-8 (трапеция групповая)
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

2 888 ... 11 795
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 12
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Полотенцесушитель М-5 электрический (Волна)
Полотенцесушитель М-5 электрический (Волна)
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

8 524 ... 14 168
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Купить 10
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Полотенцесушитель М-32 электрический
Полотенцесушитель М-32 электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

12 128 ... 19 427
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 9
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Полотенцесушитель М-8 В/П (трапеция групповая)
Полотенцесушитель М-8 В/П (трапеция групповая)
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

7 221 ... 13 003
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель М-22 электрический
Полотенцесушитель М-22 электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

12 369 ... 18 251
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель М-24 электрический
Полотенцесушитель М-24 электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

5 940 ... 17 651
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель М-21 электрический
Полотенцесушитель М-21 электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

11 887 ... 17 651
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель Лидер сталь М-1 (Дуга) В/П электрический
Полотенцесушитель Лидер сталь М-1 (Дуга) В/П электрический
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

9 140 ... 15 369
Нашли дешевле, снизим цену!
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Полотенцесушитель Лидер сталь КВ-2 электрический, квадратный
Полотенцесушитель Лидер сталь КВ-2 электрический, квадратный
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: хром
 
 
 

16 258 ... 20 930
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Полотенцесушитель М-5 электрический (Волна), бронза
Полотенцесушитель М-5 электрический (Волна), бронза
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: бронза
 
 
 

15 900 ... 20 900
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Полотенцесушитель М-5S электрический (Волна), сатин
Полотенцесушитель М-5S электрический (Волна), сатин
 
Производитель: Лидер Сталь
Цвет: сатин
 
 
 

15 900 ... 20 900
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Перегородка для душа RGW WA-02
Перегородка для душа RGW WA-02
 
Производитель: RGW
Высота: 1850 мм
 
 
 

11 629 ... 17 027
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Добро пожаловать в интернет-магазин Santechnika Torg

Интернет-магазин Santechnika Torg предоставляет широкий ассортимент имеющихся на сегодняшний день сантехники и мебели для любого применения. Все товары успешно зарекомендовали себя. Мы работаем по всей России.

За многолетний опыт работы мы нарастили большую клиентскую базу, которые до сих пор не раз пользуются нашими услугами.



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При заказе сантехники марки GROHENBERG и ZANDINI, доставка осуществляется бесплатно!

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