Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
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Артикул: G1017-1
|Производитель
|Gappo
|Цвет
|белый
хром
|Страна производства
|Германия
|Назначение
|для ванны, санузла
|Материал
|латунь
|Гарантийный срок
|5 лет на корпус, 2 года на покрытие, 1 год на комплектующие
|Доставка
|Условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера!
|Код товара
|ST-1112427
|Управление
|однорычажное
|Механизм
|керамический картридж
Описание
Смесители торговой марки GAPPO, широко известны своей надежностью. Строгий контроль качества сопровождает весь цикл производства, включающий материалы и технологии по немецким стандартам:
- Немецкий аэратор Neoperl, позволит сэкономить свыше 5 м³ воды в год и обеспечит равномерный поток воды.
- Испанский картридж Sedal, эффективно фильтрует примеси и уменьшает шум от импульсов воды.
- Гладкая внутренняя стенка крана обеспечивает мягкий поток воды.
- Высококлассная технология, делает поверхность яркой и блестящей. За счет особых свойств, смеситель остается сияющим долгие годы.
Артикул: G1017-1
Характеристики
|Производитель
|Gappo
|Цвет
|белый
хром
|Страна производства
|Германия
|Назначение
|для ванны, санузла
|Материал
|латунь
|Гарантийный срок
|5 лет на корпус, 2 года на покрытие, 1 год на комплектующие
|Доставка
|Условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера!
|Код товара
|ST-1112427
|Управление
|однорычажное
|Механизм
|керамический картридж
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1 отзывы
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