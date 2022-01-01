Смесители торговой марки GAPPO, широко известны своей надежностью. Строгий контроль качества сопровождает весь цикл производства, включающий материалы и технологии по немецким стандартам:

- Немецкий аэратор Neoperl, позволит сэкономить свыше 5 м³ воды в год и обеспечит равномерный поток воды.

- Испанский картридж Sedal, эффективно фильтрует примеси и уменьшает шум от импульсов воды.

- Гладкая внутренняя стенка крана обеспечивает мягкий поток воды.

- Высококлассная технология, делает поверхность яркой и блестящей. За счет особых свойств, смеситель остается сияющим долгие годы.