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Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1

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-23%
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1
Цена актуальна!
Подробное описание
Артикул: G1017-1
ПроизводительGappo
Цветбелый
хром
Страна производстваГермания
Назначениедля ванны, санузла
Материаллатунь
Гарантийный срок5 лет на корпус, 2 года на покрытие, 1 год на комплектующие
ДоставкаУсловия бесплатной доставки уточняйте у менеджера!
Код товараST-1112427
Управлениеоднорычажное
Механизмкерамический картридж
Код товара - 33052
Артикул - G1017-1
В наличии
9 892 12 766
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Условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера!
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ОбзорХарактеристикиОтзывы (0)

Описание

Gappo

Смесители торговой марки GAPPO, широко известны своей надежностью. Строгий контроль качества сопровождает весь цикл производства, включающий материалы и технологии по немецким стандартам:
- Немецкий аэратор Neoperl, позволит сэкономить свыше 5 м³ воды в год и обеспечит равномерный поток воды.
- Испанский картридж Sedal, эффективно фильтрует примеси и уменьшает шум от импульсов воды.
- Гладкая внутренняя стенка крана обеспечивает мягкий поток воды.
- Высококлассная технология, делает поверхность яркой и блестящей. За счет особых свойств, смеситель остается сияющим долгие годы.

Артикул: G1017-1

Характеристики

ПроизводительGappo
Цветбелый
хром
Страна производстваГермания
Назначениедля ванны, санузла
Материаллатунь
Гарантийный срок5 лет на корпус, 2 года на покрытие, 1 год на комплектующие
ДоставкаУсловия бесплатной доставки уточняйте у менеджера!
Код товараST-1112427
Управлениеоднорычажное
Механизмкерамический картридж

Смеситель с гигиеническим душем Gappo Futura G1017-1 отзывы

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