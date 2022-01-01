Личный кабинет
Вход     Зарегистрироваться
 
 
+7 499 390-95-67
+7 926 926-91-66
Заказать звонок
 
Пн.-Вс. с 10:00 до 19:00
 
0
Корзина пуста
Бренды
***
1 Marka
1 Marka
AM.PM
AM.PM
AQG
AQG
AQUAme
ARROW
ART&MAX
ART&MAX
ASB
Abber
Abber
Alcaplast
Alcaplast
Alcora
Allen Brau
Allen Brau
AltroBagno
AltroBagno
Alveus
Alveus
AquaGranitEx
Aquanet
Aquanet
Aquaton
Aquaton
Aqueduto
Astra-Form
Astra-Form
Atoll
Atoll
Azario
Azario
Bahenberg
Bahenberg
Bauedge
Bauedge
Belbagno
Belbagno
Berges
Berges
Bien
Boch
Boheme
Boheme
Bone Crusher
Bone Crusher
Bort
Bort
Brevita
Brevita
Brita
CeramaLux
CeramicaNova
CeramicaNova
Cersanit
Cersanit
Cerutti
Cerutti
Cezares
Cezares
DIWO
Damixa
Damixa
Delice
Delice
Dikalan
Dokorona
Dominion
Domoterm
Dorff
Dr. Gans
Ediss
Ediss
Electrolux
EmmyMebel
EmmyMebel
Esbano
Esbano

Смеситель для ванны - монтаж на борт ванны

Смеситель для ванны VIEIR V343532G врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, графит
Смеситель для ванны VIEIR V343532G врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, графит
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: графит
 
 
 

8 140
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V283532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V283532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

7 224
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V333532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V333532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

7 230
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V413532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V413532 врезной на 3 отверстия, литой излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031 на 5 отверстий, хром
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031 на 5 отверстий, хром
 
Фирма/бренд: Ganzer
Цвет: хром
 
 
 

19 090
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-7%
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031-C на 5 отверстий, черный/хром
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031-C на 5 отверстий, черный/хром
 
Фирма/бренд: Ganzer
Цвет: чёрный
 
 
 

16 208 17 428
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-7%
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031-F на 5 отверстий, белый/хром
Смеситель на борт ванны Ganzer GZ 52031-F на 5 отверстий, белый/хром
 
Фирма/бренд: Ganzer
Цвет: белый
 
 
 

16 208 17 428
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
34222 Смеситель KAISER Sonat для ванны
34222 Смеситель KAISER Sonat для ванны
 
Фирма/бренд: Kaiser
Цвет: хром
 
 
 

19 750
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
70122 Смеситель KAISER Terso для ванны
70122 Смеситель KAISER Terso для ванны
 
Фирма/бренд: Kaiser
Цвет: хром
 
 
 

18 480
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Oднорычажный cмеситель на борт ванны Cersanit Moduo 64100, Глянцевый Хром
Oднорычажный cмеситель на борт ванны Cersanit Moduo 64100, Глянцевый Хром
 
Фирма/бренд: Cersanit
Цвет: хром
 
 
 

10 990
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
ROSE Смеситель на борт ванны Rose R0212E, золото
ROSE Смеситель на борт ванны Rose R0212E, золото
 
Фирма/бренд: Rose
Цвет: золотой
 
 
 

17 214
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V353532G врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, графит
Смеситель для ванны VIEIR V353532G врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, графит
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: графит
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Allegro LM5945CW на борт ванны белый/хром
Смеситель Lemark Allegro LM5945CW на борт ванны белый/хром
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: белый
 
 
 

20 077 23 620
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Atlantiss LM3215C на борт ванны
Смеситель Lemark Atlantiss LM3215C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 4.8 см
Глубина: 16.5 см
Высота: 17.1 см

13 697 16 115
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Atlantiss LM3245C на борт ванны
Смеситель Lemark Atlantiss LM3245C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 10 см
Глубина: 8.1 см
Высота: 23 см

19 346 22 760
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Benefit LM2541C на борт ванны
Смеситель Lemark Benefit LM2541C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 10.2 см
Глубина: 10.5 см
Высота: 22.2 см

19 485 22 924
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 3
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Contest LM5845CW на борт ванны
Смеситель Lemark Contest LM5845CW на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: белый
Ширина: 5 см
Глубина: 17.15 см
Высота: 11.3 см

21 666 25 490
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Luna LM4145C на борт ванны
Смеситель Lemark Luna LM4145C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 10 см
Глубина: 8.1 см
Высота: 22.2 см

16 513 19 428
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Mars LM3545C на борт ванны
Смеситель Lemark Mars LM3545C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 12.2 см
Глубина: 19.7 см
Высота: 21.9 см

18 311 21 543
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Melange LM4945CW на борт ванны, белый хром
Смеситель Lemark Melange LM4945CW на борт ванны, белый хром
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 8.1 см
Глубина: 12.6 см
Высота: 13.3 см

28 747 33 821
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Omega LM3115C на борт ванны
Смеситель Lemark Omega LM3115C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 4.8 см
Глубина: 16.8 см
Высота: 15.8 см

10 361 12 190
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Poseidon LM4245C на борт ванны
Смеситель Lemark Poseidon LM4245C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 9.4 см
Глубина: 7.2 см
Высота: 22.7 см

16 450 19 353
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Shift LM4345C на борт ванны
Смеситель Lemark Shift LM4345C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 8.7 см
Глубина: 8.1 см
Высота: 21.5 см

18 980 22 330
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Status LM4415C на борт ванны
Смеситель Lemark Status LM4415C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 4.8 см
Глубина: 16.4 см
Высота: 15.7 см

11 242 13 226
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Unit LM4515C на борт ванны
Смеситель Lemark Unit LM4515C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 7.2 см
Глубина: 18 см
Высота: 14.9 см

14 997 17 644
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 1
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Unit LM4545C на борт ванны
Смеситель Lemark Unit LM4545C на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: хром
Ширина: 11.7 см
Глубина: 16.7 см
Высота: 11.9 см

24 216 28 490
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 2
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Vintage LM2841B на борт ванны
Смеситель Lemark Vintage LM2841B на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: бронза
Ширина: 7.4 см
Глубина: 24.6 см
Высота: 20.2 см

32 189 37 870
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-15%
Смеситель Lemark Vintage LM4845B на борт ванны
Смеситель Lemark Vintage LM4845B на борт ванны
 
Фирма/бренд: Lemark
Цвет: бронза
Ширина: 7.5 см
Глубина: 27.9 см
Высота: 18.6 см

37 493 44 110
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель врезной на борт ванны Boheme UNO 460-MG Matt Gold
Смеситель врезной на борт ванны Boheme UNO 460-MG Matt Gold
 
 
 
 
 
 

43 586
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V353532C врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, черный матовый
Смеситель для ванны VIEIR V353532C врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, черный матовый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: чёрный
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V413532E врезной на 3 отверстия, литой излив, глянцевое золото
Смеситель для ванны VIEIR V413532E врезной на 3 отверстия, литой излив, глянцевое золото
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: золотой
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-42%
Смеситель для ванны Gappo G1148-8, белый/хром
Смеситель для ванны Gappo G1148-8, белый/хром
 
Фирма/бренд: Gappo
Цвет: белый
 
 
 

8 400 14 520
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 18
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V283532C врезной на 3 отверстия, литой излив, черный матовый
Смеситель для ванны VIEIR V283532C врезной на 3 отверстия, литой излив, черный матовый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: чёрный
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V353532F врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, белый глянец
Смеситель для ванны VIEIR V353532F врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, белый глянец
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V393532С врезной на 3 отверстия, каскадный излив, черный матовый
Смеситель для ванны VIEIR V393532С врезной на 3 отверстия, каскадный излив, черный матовый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: чёрный
 
 
 

10 215
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V413532C врезной на 3 отверстия, литой излив,черный глянец
Смеситель для ванны VIEIR V413532C врезной на 3 отверстия, литой излив,черный глянец
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: чёрный
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V413532D врезной на 3 отверстия, литой излив, бронза
Смеситель для ванны VIEIR V413532D врезной на 3 отверстия, литой излив, бронза
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: бронза
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V273532 врезной на 3 отверстия, поворотным изливом, хром
Смеситель для ванны VIEIR V273532 врезной на 3 отверстия, поворотным изливом, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

8 730
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V273532D врезной на 3 отверстия, поворотный излив, бронза
Смеситель для ванны VIEIR V273532D врезной на 3 отверстия, поворотный излив, бронза
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: бронза
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V283532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянцевый / хром
Смеситель для ванны VIEIR V283532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянцевый / хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V283532G врезной на 3 отверстия, литой излив, графит
Смеситель для ванны VIEIR V283532G врезной на 3 отверстия, литой излив, графит
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: графит
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V283532S врезной на 3 отверстия, литой излив , матовое золото
Смеситель для ванны VIEIR V283532S врезной на 3 отверстия, литой излив , матовое золото
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: золотой
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V333532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянцевый /хром
Смеситель для ванны VIEIR V333532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянцевый /хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-17%
Смеситель для ванны VIEIR V343532 врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V343532 врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

8 500 10 300
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V343532C врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, черный матовый
Смеситель для ванны VIEIR V343532C врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, черный матовый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: чёрный
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V343532F врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, белый матовый
Смеситель для ванны VIEIR V343532F врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, белый матовый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V353532 врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V353532 врезной на 3 отверстия, литой каскадный излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

7 211
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V370132 врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, хром
Смеситель для ванны VIEIR V370132 врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

9 695
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V370132D врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, бронза
Смеситель для ванны VIEIR V370132D врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, бронза
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: бронза
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V370132E врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, глянцевое золото
Смеситель для ванны VIEIR V370132E врезной на 4 отверстия, с поворотным изливом, глянцевое золото
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: золотой
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V393532 врезной на 3 отверстия, каскадный излив, хром
Смеситель для ванны VIEIR V393532 врезной на 3 отверстия, каскадный излив, хром
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: хром
 
 
 

9 448
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V393532F врезной на 3 отверстия, каскадный излив, белый глянцевый
Смеситель для ванны VIEIR V393532F врезной на 3 отверстия, каскадный излив, белый глянцевый
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

9 956
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V393532G врезной на 3 отверстия, каскадный излив, графит
Смеситель для ванны VIEIR V393532G врезной на 3 отверстия, каскадный излив, графит
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: графит
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V393532S врезной на 3 отверстия, каскадный излив, матовое золото
Смеситель для ванны VIEIR V393532S врезной на 3 отверстия, каскадный излив, матовое золото
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: золотой
 
 
 

11 350
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны VIEIR V413532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянец
Смеситель для ванны VIEIR V413532F врезной на 3 отверстия, литой излив, белый глянец
 
Фирма/бренд: VIEIR
Цвет: белый
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
-50%
Смеситель для ванны врезной Timo Helmi 4020/03Y Черный
Смеситель для ванны врезной Timo Helmi 4020/03Y Черный
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: чёрный
 
 
 

10 610 21 219
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/00Y Хром
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/00Y Хром
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: хром
 
 
 

38 201
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/03Y Черный
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/03Y Черный
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: чёрный
 
 
 

38 595
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/13Y, никель
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/13Y, никель
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: никель
 
 
 

42 455
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/16Y Белый матовый
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/16Y Белый матовый
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: белый
 
 
 

41 174
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/17Y матовое золото
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/17Y матовое золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: золотой
 
 
 

49 237
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/18Y Черное золото
Смеситель для ванны врезной Timo Saona 2320/18Y Черное золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: графит
 
 
 

42 235
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Saona Saona 2320/19Y, розовое золото
Смеситель для ванны врезной Timo Saona Saona 2320/19Y, розовое золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: золотой
 
 
 

49 237
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/00Y Хром
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/00Y Хром
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: хром
 
 
 

Цена по запросу
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/03Y Черный
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/03Y Черный
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: чёрный
 
 
 

50 163 ... 55 179
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/16Y Белый матовый
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/16Y Белый матовый
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: белый
 
 
 

55 605
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/17Y матовое золото
Смеситель для ванны врезной Timo Selene 2130/17Y матовое золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: золотой
 
 
 

61 546
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/00-16Y Хром-Белый
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/00-16Y Хром-Белый
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: белый
 
 
 

50 289
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/00Y Хром
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/00Y Хром
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: хром
 
 
 

44 442
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/03Y Черный
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/03Y Черный
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: чёрный
 
 
 

50 289
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/17Y матовое золото
Смеситель для ванны врезной Timo Torne 4330/17Y матовое золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: золотой
 
 
 

62 684
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/00Y Хром
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/00Y Хром
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: хром
 
 
 

42 833
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/03Y Черный
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/03Y Черный
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: чёрный
 
 
 

46 692
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/17Y матовое золото
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/17Y матовое золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: золотой
 
 
 

52 422
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/18Y Черное золото
Смеситель для ванны врезной с термостатом Timo Saona 2330/18Y Черное золото
 
Фирма/бренд: Timo
Цвет: графит
 
 
 

47 656
Нашли дешевле, снизим цену!
Купить 0
Купить в 1 клик

Смесители для ванны с монтажом на борт представляют собой инновационное решение для ванной комнаты, позволяющее оптимизировать пространство и придать интерьеру современный вид. Эти смесители устанавливаются непосредственно на бортик ванны, обеспечивая удобство использования и экономию места.

Преимущества смесителей для ванны с монтажом на борт:

  1. Стильный дизайн: Встраиваемые смесители придают ванной комнате элегантный и современный вид, делая акцент на минимализме и функциональности.
  2. Экономия пространства: Размещение смесителя на борту ванны освобождает дополнительное пространство на стене, что особенно актуально для небольших ванных комнат.
  3. Комфорт использования: Расположение излива прямо над ванной обеспечивает удобство при наполнении ванны и мытье.
  4. Простота ухода: Скрытые шланги и соединения под ванной облегчают процесс уборки и поддерживают чистоту в ванной комнате.
  5. Долговечность: Использование прочных материалов, таких как латунь и нержавеющая сталь, гарантирует долгий срок службы смесителя.

Виды смесителей для ванны с монтажом на борт:

  • Наружные смесители: Практически не отличаются от традиционных настенных моделей, но имеют вертикальное расположение основания для подвода воды.
  • Врезные смесители: Требуют отдельного монтажа каждого функционального элемента (излив, душевая лейка, переключатель), что позволяет создать индивидуальную систему под конкретные потребности.

Материалы и монтаж:

Для изготовления смесителей используются латунь, нержавеющая сталь и медь, обеспечивающие прочность и долговечность. Монтаж требует предварительной разметки и сверления отверстий на борту ванны, а затем аккуратной установки всех элементов смесителя.

Недостатки:

  • Более высокая стоимость по сравнению с традиционными настенными моделями.
  • Сложность монтажа, требующая профессиональных навыков и специального инструмента.

Выбор смесителя для ванны с монтажом на борт – это отличное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и функциональность в ванной комнате.

Контакты
Наши телефоны:
+7 499 390-95-67
Заказать звонок
Наш адрес:
Пн.-Вс. с 10:00 до 19:00
Получить скидкуПолучить скидку
0Вы смотрели0Избранные0Сравнение0Корзина0 Товар добавлен в корзину!
+7 499 390-95-67, +7 926 926-91-66 (WhatsApp)
Заказать обратный звонок

Отправить заявку и получи скидку до 25%, подробности у менеджера!

Номер телефона*
Email
Ваше имя
Комментарий
  
×